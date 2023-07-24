SMA tedavisi gören Melih Eymen ve ailesi Vali Çiçek'i ziyaret etti
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, SMA TİP1 hastalığından dolayı tedavi gören Melih Eymen ve ailesiyle yurtdışındaki tedavi sürecinin ardından bir araya geldi.
- 24.07.2023 21:31
- Güncelleme: 24.07.2023 21:31
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Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Melih Eymen’in tedavisi için Valilik tarafından onaylanarak kampanya süreci başlatılmıştı. 11 aylık kampanya sürecinde gereken bağışın toplanması sonucu Melih Eymen gerekli ilacı almak için Dubai’ye gitti.
Vali Gökmen Çiçek, Dubai’den dönen aile ile bir araya geldi. Aileyi makamında ağırlayan Çiçek, onlarla sohbet etti ve minik Eymen’e oyuncak hediye etti.
1ha
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