SMA tedavisi gören Melih Eymen ve ailesi Vali Çiçek’i ziyaret etti

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Melih Eymen’in tedavisi için Valilik tarafından onaylanarak kampanya süreci başlatılmıştı. 11 aylık kampanya sürecinde gereken bağışın toplanması sonucu Melih Eymen gerekli ilacı almak için Dubai’ye gitti.

Vali Gökmen Çiçek, Dubai’den dönen aile ile bir araya geldi. Aileyi makamında ağırlayan Çiçek, onlarla sohbet etti ve minik Eymen’e oyuncak hediye etti.