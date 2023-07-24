SMA tedavisi gören Melih Eymen ve ailesi Vali Çiçek'i ziyaret etti

 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, SMA TİP1 hastalığından dolayı tedavi gören Melih Eymen ve ailesiyle yurtdışındaki tedavi sürecinin ardından bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 24.07.2023 21:31
  • Güncelleme: 24.07.2023 21:31
  • 65
SMA tedavisi gören Melih Eymen ve ailesi Vali Çiçek'i ziyaret etti

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Melih Eymen’in tedavisi için Valilik tarafından onaylanarak kampanya süreci başlatılmıştı. 11 aylık kampanya sürecinde gereken bağışın toplanması sonucu Melih Eymen gerekli ilacı almak için Dubai’ye gitti.

Vali Gökmen Çiçek, Dubai’den dönen aile ile bir araya geldi. Aileyi makamında ağırlayan Çiçek, onlarla sohbet etti ve minik Eymen’e oyuncak hediye etti.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çeyrek altın yılsonunda yeniden rekora koşuyor

Çeyrek altın yılsonunda yeniden rekora koşuyor

Benzine büyük zam

Benzine büyük zam

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Kaan, '24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Kaan, ”24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır”

Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK'in e-38 dijital ticaret platformuyla E-İhracat Projesi'ne katılan ilk belediye oldu

Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK’in e-38 dijital ticaret platformuyla E-İhracat Projesi’ne katılan ilk belediye oldu

Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs basın mensuplarına tükürdü

Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıs basın mensuplarına tükürdü

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

2
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'nin A takımı belli oldu

MHP’nin A takımı belli oldu

SMA tedavisi gören Melih Eymen ve ailesi Vali Çiçek'i ziyaret etti

SMA tedavisi gören Melih Eymen ve ailesi Vali Çiçek’i ziyaret etti

DAHA FAZLA
Kayserili sporcular Balkan Atletizm Şampiyonasından derecelerle döndü

Kayserili sporcular Balkan Atletizm Şampiyonasından derecelerle döndü

LPG'ye zam bekleniyor

LPG'ye zam bekleniyor

Kayserispor'da belirsizlik: Transfer yasağı kaldırılamadı

Kayserispor'da belirsizlik: Transfer yasağı kaldırılamadı

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Samuray kılıçlı kavga

Samuray kılıçlı kavga