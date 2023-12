SMA Tip 1 hastası Aysima bebek destek bekliyor

Hastanenin verdiği teklif; 1,8 milyon dolar ve bunu bizim karşılamaya gücümüz yetmiyor. Hiçbir anne babanın, bir ailenin karşılayacağı bir meblağ değil. Bütün Kayseri halkının bu hayırda, bu yardımda birlik olmasını istiyoruz. Şu an yüzde 1 bile olmadık, yolun çok başındayız. Semptomları başlamadan bu bebeğimizin ilacına kavuşması gerekiyor” dedi.

Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebep olan ve çok sık rastlanmayan bir hastalıktır. Kayseri’de TİP1 SMA hastalığı ile mücadele veren 3 aylık Aysima bebek için kampanya başlatıldı. Henüz yüzde 1’e ulaşılmayan kampanyada Aysima bebeğin ailesi destek bekliyor.

‘SEMPTOMLARI BAŞLAMADAN BEBEĞİMİZİN İLACINA KAVUŞMASI GEREKİYOR’

Baba Sinan Tuna, ilacın 1,8 milyar dolar olduğunu ve bu miktarı karşılayacak durumlarının olmadığını belirterek, “Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Tedavimiz var yurt dışında, Dubai'den bir resmi teklif aldık. Hastanenin verdiği teklif; 1,8 milyon dolar ve bunu bizim karşılamaya gücümüz yetmiyor. Hiçbir anne babanın, bir ailenin karşılayacağı bir meblağ değil. Bütün Kayseri halkının bu hayırda, bu yardımda birlik olmasını istiyoruz. Herkesin azıyla çok olacak. Bu kampanyayı bitirmek istiyoruz. Zor durumdayız, bir baba olarak kaldırabileceğimiz bir yük değil bu. Kayseri'nin ileri gelenlerinin bu yükü hafifletmesi lazım. Şu an yüzde 1 bile olmadık, yolun çok başındayız. Semptomları başlamadan bu bebeğimizin ilacına kavuşması gerekiyor. Kampanya süremiz bir yıl ama bizim o kadar vaktimiz yok ve geç kalmak istemiyoruz. Meblağımız çok büyük. Devlet yetkililerimizden, siyasilerden, iş adamlarından bu kampanyaya ortak olup bitirmesini istiyoruz. Kayseri halkını evladını balonları eşliğinde Dubai’ye uçurmasını istiyoruz. Hiç kimse evladının mezarına sarılmayı istemez. Evlat acısı yaşamak istemez. Biz yaşamak istemiyoruz. Lütfen duyarsız kalmayalım” ifadelerini kullandı.

‘ZAMAN HER ŞEYİN İLACI DEĞİL, BÖYLESİ HASTALARIMIZDA ZAMANLA YARIŞIYORUZ’

TOKİ Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç ise, “‘Aysima'ya Umut Ol’ diye ilk kermesi yapmak istedim. Mahalledeki bayanlarla birlikte seferber olduk. Rabbim kimseye evlat acısı yaşatmasın. Siyasi partilerden, bürokrasilerimizden ve Kayseri'de ne kadar iş insanı varsa; bilirsiniz ki Kayseri hayırlarla yarışan, hayırseverleriyle ünlü bir şehir. Lütfen bu babamızın gözyaşların, annemizin gözyaşlarını silsinler. Kayseri’nin yapacağına inanıyorum, bunun üstesinden gelebiliriz. Ne olur Aysima’ya umut olun. Zaman her şeyin ilacı diye bir şey var ama Aysima'da, böylesi hastalarımız için zaman ilaç değil. Zamanla yarışıyoruz. Allah rızası için bu sesimize kulak verin” şeklinde konuştu.