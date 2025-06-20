SMA'yı yenen Melih Eymen 2. Sınıfa geçti
Kayseri'de yaşayan ve SMA hastalığını yenen Melih Eymen Ceylan, bugün karnesini alarak 2. sınıfa geçti.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce SMA Tip 2 hastalığı teşhisi konulan Melih Eymen Ceylan’ın anne ve babası Osman ve Fatma Ceylan çifti oğullarının sesini duyurmak için kampanya başlatmış ve Melih Eymen, Kayserili hayırseverlerin de yardımıyla 3 aylık Zolgensma gen tedavisi süreci için Dubai’ye gönderilmişti.
Melih Eymen tedavi sonrasında okula başlamıştı ve bugün karnesini alarak 2. sınıfa geçti.