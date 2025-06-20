SMA'yı yenen Melih Eymen 2. Sınıfa geçti

Kayseri'de yaşayan ve SMA hastalığını yenen Melih Eymen Ceylan, bugün karnesini alarak 2. sınıfa geçti.

SMA'yı yenen Melih Eymen 2. Sınıfa geçti

Kayseri’nin  Melikgazi ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce SMA Tip 2 hastalığı teşhisi konulan Melih Eymen Ceylan’ın anne ve babası Osman ve Fatma Ceylan çifti oğullarının sesini duyurmak için kampanya başlatmış ve Melih Eymen, Kayserili hayırseverlerin de yardımıyla 3 aylık Zolgensma gen tedavisi süreci için Dubai’ye gönderilmişti.

Melih Eymen tedavi sonrasında okula başlamıştı ve bugün karnesini alarak 2. sınıfa geçti.

Haber Merkezi

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