Snowboard U11 Türkiye Şampiyonası’nda Kerem Kocapaşa şampiyon oldu

Snowboard Türkiye Şampiyonası U11 kategorisinde Eyok Erciyes Yarış Okulu'ndan(EYOK) Kerem Kocapaşa şampiyon oldu.

Eyok Erciyes Yarış Okulu(EYOK) sporcularından Kerem Kocapaşa, Snowboard Türkiye Şampiyonası U11 kategorisinde şampiyon oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan snowboard sporcusu Kocapaşa, “Kayseri'de Eyok Kulübüne bağlı bir sporcuyum. Yarışlarda derecelerim var. Bu sene Türkiye Şampiyonu olarak, kombine birincisi olarak sezonu kapattık. 6 yıldır bu sporu yapıyorum. Evdekileri de sayarsak on beş, on altı madalyam var. Bu sadece bu sezonun. 2025-2026 arası sezonlar. Biri yurt dışı, biri etaplar. Etapların hepsinde birinci oldum. Bir tanesi aslında altı madalyam olması gerekirken bir yarış, rüzgardan iptal olduğundan dolayı o yarışı alamadı kimse. Ben de alamadım, diğer rakiplerim de alamadı. Yurt dışında ikinci olduk. Orada küçük bir talihsizlik yaşandı. Onun dışında bir şey yok. Sakatlanma riskini göz önüne alacaksanız, bu sporu deneyin. Ben seviyorum" ifadelerini kullandı.

