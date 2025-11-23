Soba ve kombi sezonu başladı: Karbonmonoksit tehlikesine dikkat

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte soba ve kombi kullanımı da yavaş yavaş başladı. Soba ve kombi kullanılan döneme girilirken, vatandaş geçtiğimiz yıllarda karşılaşılan karbonmonoksit zehirlenmesi ile ilgili alabilecekleri önlemleri araştırmaya başladı. Uzmanlar ise; renksiz, kokusuz ve fark edilmesi güç olan karbonmonoksitin özellikle soba yakılan evlerde, bacası temizlenmeyen yapılarda ve arızalı kombilerde ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Sağlık yetkililerine göre karbonmonoksit, yakıtın tam olarak yanmaması sonucu ortaya çıkan ve solunduğunda kısa sürede kana karışarak oksijen taşımasını engelleyen son derece tehlikeli bir gaz. Uzmanlar, karbonmonoksitin bu nedenle “sessiz ölüm” olarak anıldığını vurguluyor. Karbonmonoksit zehirlenmesinin ilk belirtileri arasında baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve uyku hali bulunuyor. İlerleyen durumlarda ise bilinç kaybı, kalp ritim bozuklukları ve hayati tehlikeye yol açan komplikasyonlar görülebiliyor.

Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı ne gibi önlemler alınabilir?

Bacaların düzenli olarak kontrol edilmesi ve temizlenmesi, sobaların aşırı doldurulmaması, kombi ve şofbenlerin yetkili servis tarafından bakımının yapılması, kapalı alanlarda araç çalıştırılmaması, lodoslu havalarda soba kullanımına dikkat edilmesi karbonmonoksit zehirlenmesinin önüne geçebilecek yöntemler arasında yer alıyor.