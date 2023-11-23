Sobadan sızan gaz can aldı

Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi.

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  • 23.11.2023 15:48
  • Güncelleme: 23.11.2023 15:48
Sobadan sızan gaz can aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sobayı yaktıktan sonra eşi ile ayrı odalarda uykuya dalan Özcan Ç., sabah namazına kalktığında kendisini iyi hissetmezken, evde de ağır bir koku olduğunu fark etti. Yan odada uyuyan eşinin yanına giden Özcan C., eşinin hareketsiz yattığını görünce kardeşini arayarak yardım istedi. Eve gelen adamın kardeşi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceklerini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saliha Ç.’nin (55) yaşamını yitirdiğini, Özcan Ç.’nin ise zehirlendiğini tespit etti. Özcan Ç. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, eşi Saliha Ç.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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