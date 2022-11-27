Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de tedavi altına alındı.

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  • 27.11.2022 14:32
  • Güncelleme: 27.11.2022 14:32
Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortahisar kasabasına bağlı Şekerçesme sokaktaki müstakil evde yaşayan Yavuz B. (53) ile ağabeyi Hüseyin B.’den (68) gün boyu haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri; karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Yavuz B.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken ağabeyi Hüseyin B.’yi de ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hüseyin B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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