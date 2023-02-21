Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde benzinle sobanın tutuşturulmaya çalışıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 2 kişi yaralandı.

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  • 21.02.2023 19:39
  • Güncelleme: 21.02.2023 20:08
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Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde benzinle sobanın tutuşturulmaya çalışıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binada soba yakmak için benzin kullanılmasından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen ve yangında yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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