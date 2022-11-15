Sofralar ekmeksiz kalmasın diye ekmeği 2.5 TL'ye satıyor

Sivas'ta sofralar ekmeksiz kalmasın diye bir market piyasada 3.5 liraya satılan somun ekmeğin fiyatını 2.5 liraya indirerek vatandaşa ucuz ekmek hizmeti veriyor.

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  • 15.11.2022 10:29
  • Güncelleme: 15.11.2022 10:29
Sofralar ekmeksiz kalmasın diye ekmeği 2.5 TL'ye satıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta sofralar ekmeksiz kalmasın diye bir market piyasada 3.5 liraya satılan somun ekmeğin fiyatını 2.5 liraya indirerek vatandaşa ucuz ekmek hizmeti veriyor.

Sivas’ta bir market sahipleri vatandaşa ucuz ekmek satmak için enflasyona savaş açtı. Market sahipleri, sofralar ekmeksiz kalmasın diye ekmeği normal fiyatının 1 lira aşağısına satarak vatandaşların takdirini topladı. Günlük yaklaşık bin ekmek sattıklarından bahseden market çalışanı Murat Eken, kar payından kısarak ekmek fiyatlarını düşürdüklerini belirtti. Eken, ellerinden geldiği kadar bu hizmetleri devam ettireceklerini söyledi.

“Vatandaşlar rahatlıkla sofralarına ekmeklerini götürürse biz mutlu oluruz"

Vatandaşlar rahatlıkla sofralarına ekmeklerini götürürse biz mutlu oluruz diyen Market çalışanı Murat Eken, "Sivas’ta ekmek fiyatları 3.5 TL, güncel ekonomik şartlardan vatandaşların alım gücünün düşük olduğundan dolayı ekmeği geliş fiyatı olan 2.5 TL den veriyoruz. Biz temel besin gıdası olan ekmeği vatandaşların sofrasından eksik olmaması için fiyatı 2.5 TL yaptık ve bunu elimizden geldiği kadar sürdüreceğiz. Temennim bunun diğer fırıncı arkadaşlara örnek olması. Bizim için önemli olan para kazanmak değil insanların düzgün bir şekilde hayatlarını sürdürmesidir. Vatandaşlar rahatlıkla sofralarına ekmeklerini götürürse biz mutlu oluruz. Diğer ekmeklerden farkı yok. Standart ekmek olarak üretiyoruz biz bunu. Biz kendi kar payımızdan kısarak vatandaşa daha iyi hizmet ve vatandaşa yardım etmek için çaba gösteriyoruz” dedi.

İHA

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