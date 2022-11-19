Soğanlı'da ATV Şampiyonası'nın startı verildi

Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesi’nde bulunan Soğanlı Vadisi’nde iki gün sürecek olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın startı verildi.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışma örneği göstererek, turizm cenneti Soğanlı Vadisi’ni turizmin ve sporun yeni adresi yapıyor. ATV Şampiyonası’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilhisar Belediyesi, ORAN, Spor Toto ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun işbirliğinde 19-20 Kasım’da Soğanlı Vadisi’nin ATV Şampiyonası’nın startı verildi. Açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, daire başkanları, il ve ilçe protokolü katıldı. ATV Şampiyonası Kayseri-Soğanlı Etabı’nın başlangıcı yapılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turizm cenneti Soğanlı’da birbirinden güçlü motorların kıyasıya yarışlarına sahne olacak şampiyonada tüm yarışmacılara başarılar diledi. Masal diyarı Soğanlı Vadisi’nde muhteşem bir organizasyona imza atıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz, ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız ile el ele vermek suretiyle Kayseri’mizi en güzel şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Soğanlı Vadimizin olduğu Yeşilhisar, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilebilir. Turizm odaklı değişik potansiyellerimizi gerek balon turizmi gerek buradaki yapısal kültürel çalışmalarla ilgili gerekse doğa güzellikleriyle kamuoyu ile paylaşma yönünde özen gösteriyoruz” diye konuştu. Geçtiğimiz haftalarda Off-Road Yarışları yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, Yeşilhisar için yenilik anlayışı içerisinde hep birlikte daha güzel çalışmalar yapılacağını ifade ederek, “Daha büyük etkinlikler için bizi izlemeye devam ediyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç’ın da yer aldığı protokol, kıran kırana geçen müsabakaların ilk gününde bu heyecan dolu organizasyonu keyifle izledi. Vali Gökmen Çiçek, yarışların yapıldığı Kapadokya’nın girişi Soğanlı Vadisi’nde bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu;

“Son zamanlarda Büyükşehir Belediye Başkanımızla Valilik olarak milletvekillerimiz, ilçe kaymakamımız, Yeşilhisar Belediye Başkanımız ve ORAN Kalkınma Ajansımız ile beraber Soğanlı’da büyük bir seferberlik başlattık. Soğanlı’yı turizmin yeni adresi yapmak, turizm destinasyonunun merkezi haline getirmek için çok büyük çaba harcıyoruz. Aynı zamanda burası binlerce yıllık büyük kadim medeniyet. İçerisinde inanılmaz eserlerin yer aldığı, binlerce eserlerin yer aldığı bir alandır. Bunun yanında istiyoruz ki spor turizmi bir bölgeyi tanıtmak için hem spor yapılmasına desteğimiz hem de spor turizmi sayesinde bölgenin tanıtılmasında bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz kararlıyız, hep beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ‘Baharda Soğanlı başka olacak’ diyoruz. Teşekkür ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç da Soğanlı bölgesini ön plana çıkaracak gayretlerinin sürdüğünü ifade ederek, “Burada 70 tane ATV ve Enduro gibi araçlarla, motor yarışmalarının yaptığı faaliyetleri izliyoruz. Allah vergisi doğal güzellikleriyle, kültürel zenginlikleriyle, Sultan Sazlığıyla, Erciyes Dağı ile ve Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bu güzel ortamıyla Soğanlı, Erdemli bölgesini ön plana çıkartma yönündeki gayretlerimiz devam ediyor. Bizleri bu çalışmalarda yüreklendirerek desteklerini esirgemeyen Valimize, milletvekilimize, değerli kaymakamımıza, başkanımıza, ajansımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, turizmin amiral gemisi olarak Erciyes Dağı’nda yapılacak çalışmayı daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise burada çok güzel faaliyetler gördüklerini, bu faaliyetlerde emeği geçen başta Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür etti. Soğanlı Vadisi’ni artık bütün Türkiye’nin bildiğini, ülkenin dört bir yanından gelen yarışmacıların katıldığı aktivitelerin yer aldığını vurgulayan Karayel, “Artık Kapadokya dediğimizde sadece Ürgüp’teki balonlarda değil, Soğanlı’daki balonlarda da sıra var. Bunların Kayseri’miz için değer, çok kıymetli. Turizm geliştikçe, Kayseri’miz bir adım daha öne çıkıyor” dedi. 19-20 Kasım’da Soğanlı Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda, yarışçılar engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda mücadele edecek.

Binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlandığı Anadolu’nun ateşini tüm dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi de şampiyona sonrası gösteri yapacak. Anadolu Ateşi dans gösterisi 20 Kasım Pazar saat 17.30’da Soğanlı Vadisi’nde gerçekleşecek.