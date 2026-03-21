Soğanlı’da düşen kaya parçası korkuttu

Kayseri Soğanlı Vadisinde bulunan kaya oluşumda kaya kopması meydana geldi. Gerçekleşen olayın ardından açıklamalarda bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı, uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Kapadokya Alan Başkanlığı, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kayseri Soğanlı Vadisinde bulunan kaya oluşumda meydana gelen kaya kopması sonrasında, teknik ekiplerimiz ivedilikle alana intikal etmiştir. Söz konusu alanda yapılan ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ziyaretçi sirkülasyonunun ve saha güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi adına bölgede titiz bir morfolojik temizlik yapılarak güvenli alan oluşturulmuştur. Gelişen lokal kütle hareketinin nedenlerine dair detaylı hasar tespiti, statik-yapısal analizler, jeomorfolojik risk değerlendirmelerinin raporlanması süreci ve hazırlanan veriler ışığında uygulanacak kalıcı müdahale yöntemleri, Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuzca evrensel koruma ilkeleri ve bilimsel kriterler çerçevesinde titizlikle değerlendirilecektir.”