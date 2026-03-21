Soğanlı'da düşen kaya parçası korkuttu

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Kayseri Soğanlı Vadisinde bulunan kaya oluşumda meydana gelen kaya kopması sonrasında, teknik ekiplerimiz ivedilikle alana intikal etmiştir. Söz konusu alanda yapılan ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır' denildi.

Soğanlı'da düşen kaya parçası korkuttu

Kayseri Soğanlı Vadisinde bulunan kaya oluşumda kaya kopması meydana geldi. Gerçekleşen olayın ardından açıklamalarda bulunan Kapadokya Alan Başkanlığı, uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Kapadokya Alan Başkanlığı, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kayseri Soğanlı Vadisinde bulunan kaya oluşumda meydana gelen kaya kopması sonrasında, teknik ekiplerimiz ivedilikle alana intikal etmiştir. Söz konusu alanda yapılan ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ziyaretçi sirkülasyonunun ve saha güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi adına bölgede titiz bir morfolojik temizlik yapılarak güvenli alan oluşturulmuştur. Gelişen lokal kütle hareketinin nedenlerine dair detaylı hasar tespiti, statik-yapısal analizler, jeomorfolojik risk değerlendirmelerinin raporlanması süreci ve hazırlanan veriler ışığında uygulanacak kalıcı müdahale yöntemleri, Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuzca evrensel koruma ilkeleri ve bilimsel kriterler çerçevesinde titizlikle değerlendirilecektir.”

Bakmadan Geçme

Kayserispor'un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Kayserispor’un en golcüsü Onugkha, 8 gole ulaştı
Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı
Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı
SP Lideri Arıkan, ' Siyonizmin, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe olacaktır'
SP Lideri Arıkan, “ Siyonizmin, emperyalizmin hedefi bir gün Kabe olacaktır”
Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Üç katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Eşini öldüren şahsın yakını, olayın ayrıtılarını anlattı
Eşini öldüren şahsın yakını, olayın ayrıtılarını anlattı
Soğanlı'da düşen kaya parçası korkuttu
Soğanlı’da düşen kaya parçası korkuttu
