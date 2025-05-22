Soğanlı'dan Kayserispor'a bez bebekli destek
Kayseri Yeşilhisar Soğanlı Mahallesi'nde Çiçek Kadınlar Kooperatifi, Kayserispor'un ligde kalması dolayısıyla 24 adet sarı kırmızı kuşaklı bez bebek hazırladı.
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde, Soğanlı bez bebeklerini üreten Çiçek Kadınlar Kooperatifi, Kayserispor’un Trendyol Süper Lig’de kümede kalması dolayısıyla 11 asıl ve 11 yedek oyuncuya özel olarak hazırlanan toplam 24 adet sarı kırmızı kuşaklı bez bebek hazırladı. Çiçek kadınlar Kooperatif Üyeleri tarafından; "Kayserispor’umuza gece gündüz emek vererek böyle destek vermek istedik. İnşallah bu emeğimiz karşılık bulur" ifadeleri kullanıldı.