Soğanlı Projesi İle Turizm Atağına Tam Destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde başlatılan turizm atağına tam destek verdi. Mayıs Ayı meclis toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması Güdümlü Projesi'ne eş finansman desteği sağlayarak ortak olmasını oy birliği ile kabul edildi.

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  • 18.05.2023 10:56
  • Güncelleme: 18.05.2023 11:28
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Soğanlı Projesi İle Turizm Atağına Tam Destek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek önderliğinde başlatılan turizm atağına tam destek verdi. Mayıs Ayı meclis toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması Güdümlü Projesi’ne eş finansman desteği sağlayarak ortak olmasını oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Başkan Vekili Mehmet Savruk Başkanlığında gündemindeki 104 maddeyi müzakere ederek karara bağlamak üzere toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülüp karara bağlanırken, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in başlattığı turizm atağına meclisten önemli bir destek geldi. Bu çerçevede, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması Güdümlü Projesi başlıklı proje teklifinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ortak olarak yer alması ve proje çerçevesinde eş finansman desteği sağlanması talebi meclis üyelerince görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir, bu kararla birlikte Soğanlı Örenyeri Işıklandırma ve Turizm Potansiyelinin Artırılması Güdümlü Projesi’nde proje ortağı olarak yer alacak ve Başkan Büyükkılıç’ın kentin turizmine katkı sunma yönünde ortaya koyduğu yoğun gayretlerinin yanı sıra bu projeye eş finansman desteği sunacak.

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İHA

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