Yeşilhisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan kayadan oyma yapıları, peri bacaları ve doğal güzellikleriyle

Kapadokya’nın girişi olarak nitelendirilen Soğanlı’da, Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenen festivale, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler, Yeşilhisar Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe protokolü, kadın kooperatifleri ve ilçe sakinleri katıldı.

Çeşitli etkinlikler, konserler, halk oyunları gösterileri ile katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Festivalde, Hülya Şen, Samet Mutugan ile Recep Alemdar ve RIDERS konser vererek şarkılarıyla sahne aldı. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösterisi de beğeni topladı.