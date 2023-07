Soğanlı Vadisi misafirlerini bekliyor

Kayseri turizminin önemli merkezlerinden biri olan Soğanlı Vadisinin eksikleri tamamlanıyor. Çevre düzenlemesi, meydan düzenlemesi ve kilise restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Soğanlı Vadisi turizme hazır hale gelecek. Soğanlı Vadisinde devam eden çalışmaların bitme aşamasına geldiğini söyleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “İlçemizin ikinci turizm tesisi başlığı olan Soğanlı bölgesindeyiz. Burada meydan projemiz bitme aşamasına geldi. Belki de bir ay içerisinde toparlanacak. Giriş asfaltımızdan tutun, meydandaki düzenlemelere kadar, oradaki Kafelerin yerleşkesine kadar buradaki kiliselerin restorasyonuna kadar ki belki de yürüyüş yollarına kadar yapıldı. Yukarıdaki Tektaş Kilisemizin, tek kubbeli kilisemizin yürüyüş yolları bitti. Yaz döneminde de gerçekten ciddi hareketlilik başladı. Hafta sonları arkadaşlarımız burada yoğun misafirler ağırlıyor, hafta içinde de hem iç turizmin hem dış turizmden gelen ciddi turizm potansiyeli oluşmaya başladı. Bu bölgenin bir eksikliği olan konaklama eksikliğimiz devam ediyor ama onun dışında günübirlik gelip giden müşteriler ya da turistlerimiz fazlasıyla mevcut durumda” şeklinde konuştu.

‘SOĞANLIMIZ BU YAZ DAHA CANLI OLACAK’

Soğanlı Vadisi’nin kiliselerle meşhur olduğunu dile getiren Taşyapan, “Soğanımız gerçekten kiliseleriyle meşhur. Bunun 10 – 12 tanesi büyük kilise. Çapel dediğimiz küçük kiliseler de fazlasıyla mevcut. Tahtalı kilisemizin geçiş köprüsüyle beraber tamiratı tamamlanmak üzere. Meydandaki otoparklarıyla, konaklama, yeme içme mekanlarıyla da şu an düzenlemeler tamamlanmış durumda. İnşallah Soğanlımız bu yaz daha canlı olacak, daha farklı olacak cümlelerimiz adım adım yerine gelmeye başladı. Bu konuda da valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın desteklerini biz her dile getiriyoruz. Gerçekten emekleri çok fazla. Balonlarımız her sabah burada uçuyor. Balonlarımızın uçuşu İlçemize ayrı bir güzellik katıyor. Ben tüm emeği geçenlere de bu konuda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.