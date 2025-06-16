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Soğanlı Vadisi'nde Tarihi Buluşma: Vali Çiçek ve Protokol, Doğanın Tadını Çıkarıyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve kent protokolü, Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Soğanlı Vadisi'nde bir araya geldi. Bu buluşma, hem doğanın güzelliklerini keşfetmek hem de bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Soğanlı Vadisi'nde Tarihi Buluşma: Vali Çiçek ve Protokol, Doğanın Tadını Çıkarıyor

Soğanlı Vadisi, Kayseri’nin doğa, tarih ve turizm açısından en değerli noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Vali Çiçek, bu bölgenin dünya Hristiyanlığı açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer yerel yönetimlerin iş birliği ile yaklaşık 300 milyon TL’lik yatırım yapıldığını belirtti.

Vali Çiçek’in Açıklamaları

Buluşmada konuşan Vali Gökmen Çiçek, Soğanlı Vadisi'nin tanıtımına yönelik önemli mesajlar verdi. “Bu güzel lokasyonu Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diyen Çiçek, balon turizmi gibi yeniliklerle bölgenin daha fazla ilgi görmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlikten Görüntüler

Etkinlik, tarihi mekanların ziyaretleri, doğa yürüyüşleri ve vatandaşlarla yapılan sohbetlerle zenginleşti. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, katılımcılarla fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Bu buluşma, Kayseri’nin turizm potansiyelini artırmak ve Soğanlı Vadisi'nin güzelliklerini tanıtmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

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