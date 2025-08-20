Soğanlı Vadisi'ne Festivalli Tanıtım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde Kapadokya'nın giriş kapısı, tarihi dokusuyla büyüleyen doğa harikası Soğanlı'da 23 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte tarih, kültür ve medeniyetler beşiği Kayseri’de başlattıkları turizm ve tanıtım atağını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliğinde, Yeşilhisar ilçesi sınırlarında yer alan kayadan oyma tarihi yapıları, peri bacaları ve mistik doğasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakan Soğanlı Vadisi’nde düzenlenecek 2. Geleneksel Turizm Festivali için geri sayım başladı.

Soğanlı Vadisi 2. Geleneksel Turizm Festivali, tarih ve doğaseverleri bir araya getirerek çeşitli etkinlikler ve konserlerle katılımcılara unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak hem de vadinin tanıtımına katkı sunacak.

23 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Vadisi’nde düzenlenecek festivalde saat 15.00’te Spor A.Ş. tarafından Çocuk Etkinlikleri, saat 18.00’de Hülya Şen Konseri, saat 19.00’da Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi Gösterisi, saat 19.30’da Samet Mutugan Konseri ve Recep Alemdar Konseri ile saat 20.30’da RIDERS Konseri vatandaşları coşturacak.

Tarih kokan peribacaları, bez bebekleri, huzur veren doğası ile Soğanlı, 2. Geleneksel Turizm Festivali için tüm Kayserilileri bekliyor.

