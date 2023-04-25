Soğanlı Vadisi tanıtılıyor: CZN Burak ile vadide sıcak hava balonuna bindi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'CZN Burak' adıyla bilinen şef Burak Özdemir ile birlikte Soğanlı Vadisi'ni gezip, sıcak hava balonuna bindi.

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  • 25.04.2023 10:17
  • Güncelleme: 25.04.2023 11:03
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Soğanlı Vadisi tanıtılıyor: CZN Burak ile vadide sıcak hava balonuna bindi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan ve ’CZN Burak’ adıyla bilinen şef Burak Özdemir ile birlikte Soğanlı Vadisi’ni gezip, sıcak hava balonuna bindi.

Göreve başlar başlamaz şehirde "turizm atağı" başlatan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kapadokya’nın giriş kapısı" olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi’nde çalışmalara başladı. Yerli ve yabancı turistleri vadiye götüren Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber Soğanlı’nın tanıtımı için gece gündüz çalışıyor. Sıcak hava balonlarının kalktığı vadinin ismi de her geçen gün duyulmaya devam ediyor.

CZN Burak ile vadiyi gezdi

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan, 48 milyonu geçkin takipçisi bulunan ve ’CZN Burak’ adıyla bilinen şef Burak Özdemir ile birlikte Soğanlı Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Sıcak hava balonuna binen Özdemir, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Valim, sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Herkesi Kayseri Soğanlı’ya bekliyoruz" diyerek paylaşırken, Vali Çiçek de, "Soğanlı Vadisini duymayan, görmeyen kalmayacak" dedi.

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İHA

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