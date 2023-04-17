Soğanlı'ya ilgi artıyor

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, 17-22 Nisan Turizm Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, 'Soğanlı'da yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayımız geçen yıla göre çok artmaya başladı' dedi.

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  • 17.04.2023 13:54
  • Güncelleme: 17.04.2023 14:26
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Soğanlı'ya ilgi artıyor
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Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, 17-22 Nisan Turizm Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Soğanlı’da yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayımız geçen yıla göre çok artmaya başladı” dedi.

17-22 Nisan Turizm Haftası çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi. Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, “15-22 Nisan her yıl olduğu gibi bu yılda turizm haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl da turizm haftası vesilesiyle öncelikle çelenk sunma programımızı gerçekleştirdik. Buradan sonra da birkaç ziyaretlerimiz olacak. Turizm haftası biliyorsunuz biraz turizmdeki farkındalığın oluşturulmasıdır. Bu haftanın da düzenlenen etkinliklerle turizm sektörü açısından çok çeşitli etkinliklerle kullanılıyor. Biz de bu hedefle her yıl Turizm Haftasını kutluyoruz. Şehrimize baktığımız zaman malum biliyorsunuz Erciyes gibi büyük bir kayak merkezimiz var. Her yıl çok sayıda yabancı misafiri ağırladığımız bir kayak merkezimiz var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesiyle gerçekten çok modern tesisler olan, gözde bir kayak merkezi. Bunun yanı sıra biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Valimiz Gökmen Çiçek’le birlikte yine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çeşitli paydaşlarımızla birlikte birçok noktada şehrimizin turizm değerlerinin tanıtılması ve hatta düzenlemeler yapılarak daha çok bölgeye turist gelmesi için çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Hala da bu çalışmalar devam ediyor. Yaptığımız bu çalışmalarda gerçekten farklılığını hissettirdi. Özellikle Soğanlı’da tanıtımlar ve yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayımız geçen yıla göre çok daha artmaya başladı. Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sizlerin vesilesiyle, turizm sektöründeki tüm sektör çalışanlarına, paydaşlarımıza ve turizme emek vermiş gönül vermiş herkesin haftasını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Programa, Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kurum çalışanları ile protokol üyeleri katıldı.

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İHA

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