Soğanlı Yatırımı Takdir Topladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentin önemli tarih, doğa ve turizm değeri olan Soğanlı Vadisi'ne yaptığı yatırım ve hizmetler, Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde takdirle karşılandı.

PAYLAŞ
  • 15.08.2023 10:21
  • Güncelleme: 15.08.2023 12:20
Soğanlı Yatırımı Takdir Topladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in kentin önemli tarih, doğa ve turizm değeri olan Soğanlı Vadisi’ne yaptığı yatırım ve hizmetler, Kayseri Büyükşehir Meclisi’nde takdirle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliği ve diğer kurum ve kuruluşların destekleri sayesinde Soğanlı Vadisi’nde turizm çalışmalarının çok yönlü olarak sürdürüldüğü faaliyetler meyvesini veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesi’nde bulunan Soğanlı Örenyeri’nde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Büyükkılıç; “Tohum at bitmezse toprak utansın. Balon iznini zor almıştık ama 12’ye çıktı” diyerek, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Meclis üyeleri de Soğanlı Vadisi’nin son derece güzel olduğunu, daha fazla tanıtılması için, yatırımcıları teşvik etmek için çalışmaların sürmesini temenni etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Polisin yaralandığı olayda 1 tutuklama

Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not

Hulusi Akar'dan Mevlana Meydanı'na tam not

Başkan Büyükkılıç'tan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırına davet

Başkan Büyükkılıç'tan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırına davet

Çocuklar bu AVM'yi sevdi

Çocuklar bu AVM'yi sevdi

Berber fiyatlarına zam

Berber fiyatlarına zam

Depremlerde ağır hasar alan 10 katlı binanın yıkımına başlandı

Depremlerde ağır hasar alan 10 katlı binanın yıkımına başlandı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 17 Ölü

Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi

Melikgazi Belediyesi'nin yaz kurslarına büyük ilgi

DAHA FAZLA
Tarihi Surlarda yine bir intihar şovu

Tarihi Surlarda yine bir intihar şovu

Zehir tacirleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakayı ele verdi

Zehir tacirleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakayı ele verdi

Karabörk'ten 'uyuşturucu' mesajı: 'Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız'

Karabörk'ten 'uyuşturucu' mesajı: 'Bu şehre uyuşturucu sokamayacaksınız'

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı

İçerisinde uyuşturucu bulunan hafif ticari araç polisten kaçarken kaza yaptı