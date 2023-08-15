Soğanlı Yatırımı Takdir Topladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in kentin önemli tarih, doğa ve turizm değeri olan Soğanlı Vadisi’ne yaptığı yatırım ve hizmetler, Kayseri Büyükşehir Meclisi’nde takdirle karşılandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği iş birliği ve diğer kurum ve kuruluşların destekleri sayesinde Soğanlı Vadisi’nde turizm çalışmalarının çok yönlü olarak sürdürüldüğü faaliyetler meyvesini veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesi’nde bulunan Soğanlı Örenyeri’nde imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Büyükkılıç; “Tohum at bitmezse toprak utansın. Balon iznini zor almıştık ama 12’ye çıktı” diyerek, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Meclis üyeleri de Soğanlı Vadisi’nin son derece güzel olduğunu, daha fazla tanıtılması için, yatırımcıları teşvik etmek için çalışmaların sürmesini temenni etti.