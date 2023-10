Soğanlı'yı 12 bin kişi havadan izledi

’Kapadokya’nın Giriş Kapısı’ olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi’nde başlatılan projeler sayesinde bölgede yerli ve yabancı turist akını yaşanırken, bu yıl başlanan sıcak hava balonları uçuşlarında ise yaklaşık 12 bin turist Soğanlı’yı havadan izledi.

Vali Gökmen Çiçek’in Kayseri’ye atanmasının ardından büyük önem verdiği Soğanlı Vadisi’ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Projelerin tamamlanmasıyla vadi farklı bir görünüme büründü. Sıcak hava balonlarının da havalandığı vadiye gelen turistler, kültürel mirası havadan izleme şansına da sahip olurken, ağırlanan misafir sayısında da gözle görülür derecede artış yaşandı. Sıcak hava balon uçuşlarının başladığı günden bu yana kadar yaklaşık bin balonun havalandığını ve 12 bin turistin bölgeyi havadan izlediğini aktaran Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, "Soğanlı 10 ayda, aslında birçok inşaat çalışmasının yanında turizm faaliyetlerinin de bir arada yürüdüğü bir alan oldu. Burada yaklaşık 1 senedir projeler işlevsel olarak devam ediyordu. Aynı zamanda buradaki turizmi en hızlı ilerleten sıcak hava balonları burada faaliyet gösterdi. 1 yılda 1000 adet uçuş gerçekleşti ve bu uçuşlarda 12 bin turistimiz bu bölgenin gökyüzünden tadını çıkardı. Bu bölge; eskiden görüldüğü sahalardan farklı bir sahaya taşındı. Gökyüzünden kuşbakışı görüntüyü gelen turistlerimize sunmuş olduk. Bu görüntü de bize dönen yorumlarda her zaman olumlu olarak anlatıldı. Manzarayı farklı bir açıdan izleme imkanı sunuldu. Kapadokya bölgesinde bu uçuş her zaman yapılıyordu. Buranın da oraya ek olarak bir rota olması, onlarla birlikte ilerlemesi bizi son derece memnun etti" dedi.

"Gece de Soğanlı görüntüsü ortaya çıkacak"

Bölgede yapılan çalışmalarla gece de turistlerin ağırlanacağını aktaran Kaymakam Altıntaş, "Valimiz Soğanlı’ya ilk geldiğinde ’Baharda bambaşka bir Soğanlı olacak’ ifadesini kullanmıştı. Valimizin himayesinde bu çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerledi ve şu anki geldiğimiz noktada gerçekten turist sayısında çok hızlı bir artış yaşandı. Bunda hem tanıtım faaliyetleri hem de altyapı çalışmalarının çok büyük etkisi var. Çünkü gelen turistlerimizin buradaki en büyük şikayeti yürüyüş yolları ve araçla gelinen noktalarda tozla, toprakla bir mücadele gerektiriyordu. Ancak yapılan altyapı çalışmaları, yürüyüş yolları ile birlikte bu sorunları gidermiş olduk. Aynı zamanda ışıklandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah ışıklarımız yanacak. Bir başka alana daha valimiz sayesinde ulaşıyoruz. Gece de bir Soğanlı görüntüsü ortaya çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı.

"Ziyaretçi sayılarımızda ciddi bir artış oldu"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise başlanan projelerin sonuna geldiklerini ve yeni projelerle bölgedeki çalışmaların devam edeceğini ifade ederek, "Soğanlı Vadisi’nde geçtiğimiz yıl başladığımız çalışmalara bu yıl içerisinde hızlı bir şekilde projelerin sonuna geldik. Yeni projelerimizle burada çalışmalarımız devam edecek. Biliyorsunuz Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile beraber buraya her geldiğimizde bölgeyle ilgili çeşitli planlamalar yapıldı. Bunlar sonuç olarak birçok noktada sonlanmış durumda. Burada bir ışıklandırma projemiz var, buradaki doğal dokuyu, tarihi dokuyu akşam hava karardıktan sonra da aydınlatmak için çalışmaya başlandı. Hızlı bir şekilde devam ediyor. O da bittikten sonra buradaki ziyaretçilerimizin ören yerindeki vakit geçirme sürelerinde büyük bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Soğanlı’yla beraber bölgeyi bütün olarak düşündüğümüzde Erdemli Vadisi’nde de çalışmalarımız sona geldi. Orada da çevre düzenleme projeleri çerçevesinde yürüyüş yolları ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Tabi ki buradaki kültür varlıklarında restorasyon çalışmaları planlamalarımız devam ediyor. Bunları bütün olarak düşündüğümüzde ve şu anki geldiğimiz duruma baktığımızda gerçekten ziyaretçi sayılarımızda ciddi bir artış oldu. Sıcak hava balonlarının uçmasıyla beraber burada çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Buradaki ziyaret sürelerini 12 ay boyunca yaz kış demeden devam ettireceğiz. O anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Birçoğunda sona geldik ama yenileriyle birlikte farklı düzenlemeler ve projelerle Soğanlı’daki çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Her haneye turizmden gelir gelmeye başladı"

Soğanlı Muhtarı Ali Cebeci de yapılan yatırımlarla Soğanlı’nın artık turizm bölgesi olduğunu ve hemen hemen her haneye turizmden gelir gelmeye başladığını dile getirdi. Cebeci, "Soğanlı bir senenin içinde çok hızlı bir şekilde gelişti. Bu zamana kadar gelmeyen turist sayısını gördük. Balonlarla birlikte insanlarımız iş buldular. 35’e yakın insan şu an balonlarda çalışıyor. Bebek satan kadınlarımız var biliyorsunuz. Gökmen Çiçek Valimizin öncülüğünde başladı bu işler ve bir kooperatif kuruldu. Kooperatif de iyi gidiyor. Soğanlı’da hemen hemen her haneye turizmden gelir gelmeye başladı" diye konuştu.