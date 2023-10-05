Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı

Kayseri'de 18 yıllık aktar Orhan Cumaoğlu, 'gribe iyi gelir' dediği ürünlerin başında ıhlamurun yer aldığını söyleyerek, 'Bu sene en çok sattığımız bitkilerde ıhlamur aşırı ön planda' dedi.

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  • 05.10.2023 13:23
  • Güncelleme: 05.10.2023 14:27
Soğuk algınlığına karşı 'ıhlamura' ilgi arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 18 yıllık aktar Orhan Cumaoğlu, ’gribe iyi gelir’ dediği ürünlerin başında ıhlamurun yer aldığını söyleyerek, “Bu sene en çok sattığımız bitkilerde ıhlamur aşırı ön planda” dedi.

Soğuk havaların ve kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur, havaların soğumaya başlaması ile vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalığa faydalı olan ıhlamurun kilosu 500 TL’den satışa sunuluyor. Genelde vatandaşlara önerdikleri çayların başında ıhlamur geldiğini dile getiren aktar Orhan Cumaoğlu, “Kuşburnu çayımız, tarçın, zencefil ve gül hatmi çiçeği var. Birbirleriyle benzer bitkiler olduğu için hem karışım olarak içilen çaylardır hem de ayrı ayrı tek başına kaynatılıp, tüketilebilecek bitkilerdir. Özellikle şu gribe iyi gelir dediğim ürünlerin başında ıhlamur geliyor. Hem sakinleştirir hem grip, nezle gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Hem de vücutta detoks özelliği taşır. Antioksidan içerikli bir çaydır. Ihlamur yanında C vitamini içerikli kuşburnunu öneriyoruz. Ekinazyanın da mikrop kırıcı özelliği olduğu için bu üç bitkiyi başa koyabiliriz. Bu üç ürünü karıştırdığımızda oluyor. Ayrıca öksürükte ve boğazda enfeksiyon olma durumunda içine gül hatmi çiçeğini de mutlaka bulunduruyoruz. Ihlamur bu yıl pahalı, kilosu 500 TL. 100 gramı 50 TL gibi bir rakama satıyoruz. Ekinazyanın kilosu 300 TL. Kuşburnunun kilosu 50 TL. Gül hatminin kilosu da 250 TL. Bunun hepsini bir karışım yaptığımız zaman ortalama hesap 400 TL gibi bir rakama geliyor. Yalnız bunlar kilo olarak satılan bitkiler değildir. Yani 100-200 gram gibi bir karışım yapıyoruz, o da 100 TL’ye tekamül ediyor. Ancak çok güzel bir C vitamini ve bağışıklık çayı olarak içilebiliyor” diye konuştu.

Bu yıl en çok sattıkları ürünün ıhlamur olduğunu söyleyen Cumaoğlu, “İnsanlar mutlaka doktor tedavisi görecek ama onun yanında bağışıklığını daha üst seviyede tutabilmesi için, vücuttaki mikrobun kırılabilmesi için, bakterileri vücuttan daha hızlı atabilmek için biz bu çayları tavsiye ediyoruz. Bu çaylar eski kültürümüze dayalı olduğu için bu çayları şuurlu olarak tüketenler var. Gelip, tükettiklerinde memnun kalanlar var. Bu sonradan olan bir şey değil. Kültürü eskiye dayanır, Osmanlı’dan gelen bir kültüre sahip olan çaylardır. O yüzden talep var. Biz de elimizden geldiği kadar taze, temiz, içeriği güzel olan bitkileri vatandaşlarımıza sunuyoruz. Diğer senelere nazaran bu sene baktığımız zaman en çok sattığımız bitkilerde ıhlamur aşırı ön planda. Çok yoğun satılan bir ürün. Ayrıca ıhlamurun yanında tatlandırmak için ve aşırı derecede öksürüğü olan kişilerde çam kozalağı şurubu çok ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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