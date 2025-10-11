Soğuk havada artan romatizma için uzmanlardan öneri: Isı kaybını önleyin

Romatizma hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalık türüdür. Genellikle ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığıyla ortaya çıkar. Uzmanlar, romatizmanın genetik, yaş, cinsiyet, çevresel faktör ve obezite gibi sebepler sonucunda meydana geldiğini belirtiyorken kilolu kişilerde daha fazla ağrıya neden olacağını vurguluyor.

Uzmanlar romatizmayı belirgin bir şekilde artıran soğuk havalarda çeşitli önlemler yoluyla bu belirtileri en az düzeye indirmek mümkün. Uzmanlar, özellikle eldiven ve atkı ile el eklemlerini, boyun omurlarını korse ile de bel kısmını soğuktan korumanın ağrılarla baş etmek için doğru bir adım olacağını belirtiyor.