  • Haberler
  • Sağlık
  • Soğuk havada artan romatizma için uzmanlardan öneri: Isı kaybını önleyin

Soğuk havada artan romatizma için uzmanlardan öneri: Isı kaybını önleyin

Romatizmayı belirgin bir şekilde artıran soğuk havalarda çeşitli önlemler yoluyla bu belirtileri en az düzeye indirmek mümkün. Uzmanlar, özellikle eldiven ve atkı ile el eklemlerini, boyun omurlarını korse ile de bel kısmını soğuktan korumanın ağrılarla baş etmek için doğru bir adım olacağını belirtiyor.

Soğuk havada artan romatizma için uzmanlardan öneri: Isı kaybını önleyin

Romatizma hemen hemen her yaşta görülen ve savunma mekanizmasında çeşitli bozukluklara yol açabilen bir hastalık türüdür. Genellikle ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığıyla ortaya çıkar. Uzmanlar, romatizmanın genetik, yaş, cinsiyet, çevresel faktör ve obezite gibi sebepler sonucunda meydana geldiğini belirtiyorken kilolu kişilerde daha fazla ağrıya neden olacağını vurguluyor.
Uzmanlar romatizmayı belirgin bir şekilde artıran soğuk havalarda çeşitli önlemler yoluyla bu belirtileri en az düzeye indirmek mümkün. Uzmanlar, özellikle eldiven ve atkı ile el eklemlerini, boyun omurlarını korse ile de bel kısmını soğuktan korumanın ağrılarla baş etmek için doğru bir adım olacağını belirtiyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ehliyetin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalı?
Ehliyetin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalı?
Başkan Avanlıer, 'Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, bir neslin kaderini değiştirmektir'
Başkan Avanlıer, “Bir kız çocuğunun hayatına dokunmak, bir neslin kaderini değiştirmektir”
Ticaret Bakanlığı'ndan liste fiyatı üzeri araç ilanlarına ceza
Ticaret Bakanlığı’ndan liste fiyatı üzeri araç ilanlarına ceza
Talas'ta Yatırım Rüzgârı Otel, Sağlık Tesisi Ve Ticari Alanlar İhaleye Çıkıyor
Talas’ta Yatırım Rüzgârı; Otel, Sağlık Tesisi Ve Ticari Alanlar İhaleye Çıkıyor
TEKNOFEST: Millî Teknoloji Hamlesinin 8 Yıllık Başarı Hikayesi
TEKNOFEST: Millî Teknoloji Hamlesinin 8 Yıllık Başarı Hikayesi
Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor: Oruçreis 2. Etap Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Projesi İlerliyor: Oruçreis 2. Etap Çalışmaları Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!