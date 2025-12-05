Soğuk havalar psikolojiyi zorluyor: Uzmanlar kış depresyonuna karşı uyarıyor

Kış aylarında artış gösteren kış depresyonu; Enerji kaybı, düşük motivasyon ve genel ruh halindeki çöküntü ile kendini belli ediyor. Uzmanlar 4 küçük adım ile bu durumun atlatılabileceğini söylüyor. Bu kapsamda uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, “Güneş ışığından faydalanmak ruh halinizi canlandırır. Düzenli egzersizler ile enerji seviyenizi artırın. Vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketin. Sevdiklerinizle vakit geçirerek yalnızlık hissinden uzaklaşın” denildi.