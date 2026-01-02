Soğuk ısırığı sessiz tehlike: Uyuşuklukla başlıyor, doku kaybına kadar ilerleyebiliyor

Soğuk yanığı ya da soğuk ısırığı, aşırı soğuk nedeniyle cildin üst tabakasının altındaki deri, sinirler ve kan damarlarının donması sonucu etkilenen bölgenin zarar görmesidir. Islak giysiler, yağmur, kar, su ve rüzgar gibi etkenler cildi soğutabileceği için soğuk ısırmasına neden olabilir. Soğuk ısırığı ciltte karıncalanma, uyuşukluk ve cilt renginin solması ile kendini gösteren, erken evrede kalıcı hasar bırakmayan bir durumdur ancak ilerleyen evrelerde ciddi cilt hasarlarına yol açabilir.

Soğuk yanığının nedeni temelde vücudun aşırı soğuk karşısında kendini korumaya almaya çalışmasıyla başlar. Vücut soğuk ile karşılaştığında, damarlar daralarak ısıyı korumaya çalışır. Daralan damarlar sonucunda kol, bacak gibi ekstremitelere kan akışı yavaşlar. Ekstremitelere daha az kan geldikçe, bu bölgeler daha çok soğur ve donar. Donan bölge bir süre sonra kan akışı düzelmezse doku kaybı olarak ölür.

‘SOĞUK ISIRMASI NEDENLERİ’

Soğuk hava koşullarına maruz kalmak, buzla dondurucu metallerle veya çok soğuk sıvılarla doğrudan temas etmek, bulunan koşullara uygun olmayan, soğuk, rüzgarlı veya yağışlı havaya karşı koruma sağlamayan veya çok dar kıyafetler giymek, soğukta ve rüzgarda çok uzun süre dışarıda kalmak, düşük rüzgar hızlarında bile hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altına düştüğünde risk artabilir.

‘SOĞUK ISIRIĞI RİSK GRUPLARI’

Soğuk sporlar riski arttırır:Dağa tırmanan kişiler ya da kayak yapan kişiler, yüksek rakımlarda uzun süreli soğuğa maruz kalırsa soğuk yanığı gelişme olasılığı artar.

Aşırı soğuk: Hiçbir risk grubu içerisinde olmasanız bile uzun süreli soğuğa maruz kalmaz soğuk yanığına sebep olabilir.

Bazı meslekler riski arttırır: Asker, denizci ve kurtarma görevlileri gibi meslekler zor şartlarda ve açık havada çalışmak durumunda kalabilirler. Bu durum da riski arttırır.

Yaş riski arttırır: Çok genç olan kişiler ya da çok yaşlıların vücudunun ısısı kolayca değişebildiği ve iyi ayarlanamadığı için risk artar.

Diyabet ve raynaud sendromu: Diyabet ve Raynaud sendromuna sahip kişilerin damarları daha çabuk hasar alabilir.

İlaç kullanımı riski arttırır: Kan damarlarını daraltan ilaçlar, kişiyi soğuğa karşı savunmasız hale getirebilir.

Sigara içmek damarları daraltır: Sürekli sigara içen kişilerin damarları zamanla daralır ve soğuğa çıktıklarında, vücudun koruma mekanizması bile çalışamadan soğuk yanığı meydana gelebilir.