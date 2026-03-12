Söğüt: 'Vergi dairelerinde yapay zeka kullanıyor, mükellefler süreçleri gizleyemiyor'

Kayseri Tesmer Kurulu Sekreteri Metehan Söğüt, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Mali Gündem programına katılarak moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Söğüt, vergi dairelerinde yapay zeka kullanıldığını belirterek, “Uyum programının ana noktası kar payı dağıtılmayan şirketleri sürece dahil edilmesidir. Vergi ödemeleri kontrol ediliyor. Bu program kontrol için değil vergi kültürünü inşa eden bir araçtır. Proaktif, reaktif değil yapıcı bir yaklaşım ile sosyal sorumluluk oluşturup vergi sistemimize gönüllü bir şekilde mükellefleri dahil etmek için oluşturuldu. Artık mükellefler vergi dairelerinden süreçleri saklama veya sakınma durumları git gide azalıyor. Artık yapay zeka hayatımızın her yerinde olduğu gibi vergi dairelerinde de kullanıyor” şeklinde konuştu.