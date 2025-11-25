Şok Operasyon: Kediye çarpıp kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de aracıyla kediye çarpıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri “Keykubat Mahallesi Sarıkaya Caddesinde kediye çarpan araç yoluna devam etti” konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E.D. isimli şahıs yakalanarak hakkında “5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet'' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. 

Ayrıca şahıs hakkında  ''5199 Sayılı Kanun''  kapsamında  “Bir hayvana çarpan veya ona zarar veren sürücü onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek ya da götürülmesini sağlamak zorundadır” hükmüne aykırı davrandığı için 10 bin 386 TL ve Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bin 986 TL olmak üzere toplam 12 bin 372 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

