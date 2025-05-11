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ŞOK ŞOK! Yeni Papa Kardinal Robert Prevost Kayserili mi?

Vatikan, yeni papasına kavuştu. Dünyanın dört bir yanındaki Katolikler için yeni bir dönemin başladığını müjdelendi. Yeni Papa Prevost'un kökeni ile ilgili dikkat çekici ayrıntı…

ŞOK ŞOK! Yeni Papa Kardinal Robert Prevost Kayserili mi?

267’nci papa olarak seçilen isim, 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost oldu.  

Chicago doğumlu Prevost, matematik eğitiminin ardından Aziz Augustine Tarikatı’na katıldı ve kilise hukuku alanında uzmanlaştı. Ancak onun hikâyesi sadece akademik başarılarla sınırlı değil. Latin Amerika’da 20 yıl boyunca sürdürdüğü pastoral hizmetlerle halkın sevgisini kazanan Prevost, zamanla Vatikan’daki en güçlü makamlardan biri olan Piskoposlar Dikasteri’sinin başına geçti.  

Türkiye Ermenileri tarafından Faruk Paselyan olarak adlandırılan Prevost’un köklerinin Kayseri’den Amerika’ya göç eden Katolik bir Ermeni aileye dayandığı iddia ediliyor. Amerika ve Vatikan’daki dini eğitimiyle dikkat çeken yeni papa, Türkiye Ermeni cemaatinin de yakından takip ettiği bir isim haline geldi.

Yeni papanın nasıl bir liderlik sergileyeceği merak konusu. Dünyanın dört bir yanındaki Katolikler, Papa Prevost’un Vatikan’da nasıl bir yön çizdiğini görmek için sabırsızlanıyor.

 

Haber Merkezi

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