Sokak hayvanlarına umut projesi

Kayseri’de faaliyet gösteren Gesi Pati Sihirli Düşler Sokak Hayvanları Derneği tarafından 2 bölümden oluşan yaşam alanında toplam 120 köpeğe ev sahipliği yapılıyor. Yakın zamanda ise bakıma muhtaç ve engelli olan yaklaşık 300 sokak hayvanı aşıları ve pasaportları derneğe kayıtlı olması şartıyla, Molu Barınağı’ndan alınacak. Bu proje tamamlandığında ise ilerleyen zamanlarda bu sayının Avrupa Birliği Projesi kapsamında artırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili konuşan Proje Destek Sorumlusu Mehmet Fatih Dursun ise bilgiler vererek şunları söyledi: Burada iki tane yaşam alanımız var. İlkinde 60 tane sokak hayvanına bakıyoruz ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Aşağıdaki yerimizde de 60 can dostumuz var oraya da Melikgazi Belediyesi destek veriyor. 120 hayvanımız var hepsinin pasaportları ve çipleri derneğimiz adına kayıtlı. Bir de sponsor firmamız var aynı zamanda Onursal Başkanlığımızı yapıyor ve bize destek veriyor. İkinci bir projemiz var; 5 dönümlük bir alan var ve bize ücretsiz olarak tahsis edildi. Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğiz ve bize destek verirlerse bu beş dönümlük, beş bin metrekare olan alana, Molu’dan, lösemili, görme engelli, fiziki engeli bulunan, yaşlı olan hayvanları alacağız. Yaklaşık 300 sokak hayvanımızı aşıları ve pasaportları derneğimize kayıtlı olması şartıyla alacağız. Tüm masrafları biz karşılayacağız. Belediyeden tek istediğimiz altyapısını hazırlamasıdır.Daha sonrasında Avrupa Birliği projemiz var; Molu’dan daha fazla sokak hayvanı almak istiyoruz. Görüşmelere başladık ve üniversiteler ile görüşme sağlıyoruz. İnşallah bunu da hayata geçiririz. Biz bağış almak istemiyoruz, proje bazında çalışmak istiyoruz. Proje oluşturup öyle yürümek istiyoruz. Valilikten destek bekliyoruz.”