Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Olay saat 14 Kasım 2025 tarihinde 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre R.A. (33) isimli erkek şahıs konuşmak için boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.’nın evine gitti. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. R.A. isimli erkek şahıs eşi Rabia A.’yı evlerinin önündeki parkta boynundan ve vücudunun birçok yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şüphelisi polis tarafından yakalandı. Olay nedeniyle eşini öldüren R.A. için hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma sonrası duruşma savcısı sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme suçu’ işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık R.A., Rabia A’nın annesi ve babası müşteki olarak ve taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

SANIK R.A.: EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN KENDİMDE DEĞİLDİM

Bir önceki duruşmada, “Rabia benim 7 yıllık eşimdi. Ailem Denizli’de yaşıyordu. O nedenle biz de Denizli’de yaşıyorduk. İki günde bir ailemin evine giderdik. Zaman zaman ‘senden ayrılacağım, tazminat alacağım’ gibi sözler söylerdi. Bir gün eve gittim yoktu. Kayın validem kendilerinde olmadığını söyledi. Kız kardeşim aradı ‘sığınma evine gitmiş’ dedi. Ailesi ile görüşmek için Kayseri’ye geldim kapıyı eşim açtı. Boşanacağını söyledi. Kendi ailemle bir kez tatile gitmedim. Onun ailesiyle defalarca tatile gittik. Sadece makarna ve çorba yerdi. Daha fazla besin alsın diye psikolojik baskı uyguladım. O ‘boşanacağım’ dediği zaman büyükler bir araya geldi. Eşim kabul etmedi. İstemesi halinde iç güveysi olmayı yada ailesinin yanına Kayseri’ye yerleşmeyi teklif ettim. Daha sonrasında beraber gezilere konserlere gittik. Boşanma davamızın ilk celsesi görüldükten sonra ertelendi. Uzaklaştırma kararı aldırıp aldırılmadığını bilmiyorum. Zaman zaman ‘seni boşayacağım, aldatacağım’ derdi. Hatta annesine ‘görüştüğü biri mi var?’ diye sordum. Olay günü kayın babama ‘Şanlıurfa’ya geziye gidelim’ dedim. Sebze meyve halinde çalışıyorum işten geldim, kayın validem ile yemek hazırladık. Gidip eşimin odasında biraz uyudum. Zil çaldı, eşim ‘bu niye geldi’ dedi. Çıktı, arkasına ben çıktım. Sakinleşti. Telefonu çaldı, meşgule attı. Bana ‘seni boşayacağım’ dedi. ‘Eve gidelim’ dedim. ‘O daha iyi,’ dedi. Ağır konuştu. Gözüm dönmüş. Sebze meyve halinde iş için kullandığım bu nedenle üzerimde bulunan bıçağı salladığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Şoktaydım. Yerde nefes alıyordu. Sigara yaktım. Kayın validem telefonda, ‘Anne gelin Rabia gidiyor‘ dedim. Ambulans geldi ancak müdehale etmedi. Nefes alıyordu. Polise, ‘suçlu benim, müdahale etmiyorlar’ dedim. Babamı aradım, kızdı. Ben kendime olaydan bir kaç gün sonra cezaevinde kendime geldim. Bu olaydan sonra vicdan azabı çektim. Ben dindar biriyim. Allah affetsin. Ben ahiretimi yaktım. Vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Hanımı kaybettim. Her şeyi kaybettim” demişti. Bu günki duruşmada ise, “Canavarca hisle bir şey yapmadım. Eylemi gerçekleştirirken kendimi kaybettim. Şoka girmiştim. Şoktan çıktığımda ağlıyordum, 112’den ‘nefes alıyor mu?’ deyince kontrol ettim. Müştekiler, avukatların yönlendirmesiyle öyle konuşuyor. Hayatımı, yuvamı kaybettim. Beni tedaviye gönderin. Pişmanım” dedi.

RABİA A.’NIN MÜŞTEKİ ANNESİ: ASILMASINI İSTİYORUM

Mahkemede Rabia A’nin müşteki babası, “En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi. Annesi ise, “Asılmasını istiyorum. Milletin bu acıyı yaşamamasını istiyorum” diye belirtti.

Mahkeme heyeti sanık R.A.’nın ‘eşe karşı kasten öldürme suçu’ işlediği gerekçesiyle müebbet ve ‘ruhsatsız ateşli silah, mermi veya yasaklı bıçak/aletleri bulundurma, taşıma veya satın alma suçu’ndan 8 ay hapis ve 5 bin TL adli para cezasına hükmetti.