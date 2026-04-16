Sokak ortasında eşini bıçaklayarak öldüren sanık: Gözüm dönmüş, Allah affetsin

Olay saat 14 Kasım 2025 tarihinde 19.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre R.A. (33) isimli erkek şahıs konuşmak için boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.’nın evine gitti. Çift arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. R.A. isimli erkek şahıs eşi Rabia A.’yı evlerinin önündeki parkta boynundan ve vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın şüphelisi polis tarafından yakalandı. Olay nedeniyle eşini öldüren R.A. için hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmaya tutuklu sanık R.A., Rabia A’nın annesi ve babası müşteki olarak ve taraf avukatları katıldı.

SANIĞIN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Tutuklu sanık R.A. mahkemede, “Rabia benim 7 yıllık eşimdi. Ailem Denizli’de yaşıyordu. O nedenle biz de Denizli’de yaşıyorduk. İki günde bir ailemin evine giderdik. Zaman zaman ‘senden ayrılacağım, tazminat alacağım’ gibi sözler söylerdi. Bir gün eve gittim yoktu. Kayın validem kendilerinde olmadığını söyledi. Kız kardeşim aradı ‘sığınma evine gitmiş’ dedi. Ailesi ile görüşmek için Kayseri’ye geldim kapıyı eşim açtı. Boşanacağını söyledi. Kendi ailemle bir kez tatile gitmedim. Onun ailesiyle defalarca tatile gittik. Sadece makarna ve çorba yerdi. Daha fazla besin alsın diye psikolojik baskı uyguladım. O ‘boşanacağım’ dediği zaman büyükler bir araya geldi. Eşim kabul etmedi. İstemesi halinde iç güveysi olmayı yada ailesinin yanına Kayseri’ye yerleşmeyi teklif ettim. Daha sonrasında beraber gezilere konserlere gittik. Boşanma davamızın ilk celsesi görüldükten sonra ertelendi. Uzaklaştırma kararı aldırıp aldırılmadığını bilmiyorum. Zaman zaman ‘seni boşayacağım, aldatacağım’ derdi. Hatta annesine ‘görüştüğü biri mi var?’ diye sordum. Olay günü kayın babama ‘Şanlıurfa’ya geziye gidelim’ dedim. Sebze meyve halinde çalışıyorum işten geldim, kayın validem ile yemek hazırladık. Gidip eşimin odasında biraz uyudum. Zil çaldı, eşim ‘bu niye geldi’ dedi. Çıktı, arkasına ben çıktım. Sakinleşti. Telefonu çaldı, meşgule attı. Bana ‘seni boşayacağım’ dedi. ‘Eve gidelim’ dedim. ‘O daha iyi,’ dedi. Ağır konuştu. Gözüm dönmüş. Halde iş için kullandığım bu nedenle üzerime olan bıçağı salladığımı hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Şoktaydım. Yerde nefes alıyordu. Sigara yaktım. Kayın validem telefonda, ‘Anne gelin Rabia gidiyor‘ dedim. Ambulans geldi ancak müdehale etmedi. Nefes alıyordu. Polise, ‘suçlu benim, müdahale etmiyorlar’ dedim. Babamı aradım, kızdı. Ben kendime olaydan bir kaç gün sonra cezaevinde kendime geldim. Bu olaydan sonra vicdan azabı çektim. Ben dindar biriyim. Allah affetsin. Ben ahiretimi yaktım. Vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Hanımı kaybettim. Her şeyi kaybettim” dedi.

MÜŞTEKİ BABA: ‘KIZINI ÖLDÜRDÜM, GELİN ALIN’ DEDİ

Mahkemede konuşan olayda hayatını kaybeden kadının babası, “Olay günü işten geldim apartman girişinde eşimle karşılaştım. ‘Kız çıktı, ardından da damat R.A. çıktı’ dedi. Beraber çıktık. Etrafa bakarken sanık aradı, ‘Kızını öldürdüm. Gidin polise haber verin’ dedi. Kızım olay öncesi çok çektiğini söylemişti. Fazla konuşmazdı. Korkuyordu. Yuvası yıkılmasın diye uğraştık. En son kız boşanacağını söyleyince ‘sen bilirsin’ dedik” ifadesini kullandı. Annesi ise, “Olay günü ikinci vakti sanık geldi. Beraber yemek yaptık. Kızım işten geldi. ‘Bu yine mi burada?’ dedi, çıktı. Peşine R.A. çıktı. Arkalarına da biz indik. ‘Kızınızı öldürdüm. Hastaneye götürmüyorlar’ dedi. Şikayetçiyim” dedi. Daha sonra görgü tanıkları dinlendi. Duruşma savcısı sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme suçu’ işlediği gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatı, “biz o parkta öldürülen Rabia’nın öldürüldüğü parkta adaletin tecellisini istiyoruz” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.