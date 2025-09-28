  • Haberler
Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince sokak ortasında kadına şiddet uygulayan G.B. (37) gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan sanal devriye çalışmaları neticesinde; Sokak ortasında kadına şiddet konulu paylaşlımla ilgili harekete geçildi. Bu kapsamda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 25 adet suç kaydı bulunan G.B. (37) yakalandı. 
Mağdur olan vatandaşın şikayetçi olmamasına karşın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından G.B. (37) hakkında "Kasten yaralama" suçundan resen soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi

