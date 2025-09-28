Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan sanal devriye çalışmaları neticesinde; Sokak ortasında kadına şiddet konulu paylaşlımla ilgili harekete geçildi. Bu kapsamda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 25 adet suç kaydı bulunan G.B. (37) yakalandı.

Mağdur olan vatandaşın şikayetçi olmamasına karşın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından G.B. (37) hakkında "Kasten yaralama" suçundan resen soruşturma başlatılarak gözaltına alındı.