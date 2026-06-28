Sokaklar Bizim 5x5 Gençlik Kupası Bölge Finalleri tamamlandı

Sokaklar Bizim 5x5 Gençlik Kupası Bölge Finalleri, Erkilet Mehmet Karabacak Stadında gerçekleştirildi. Pazartesi günü başlayıp bugün sona eren turnuvaya 11 farklı şehirden 33 takım katıldı. Kızlarda Kırıkkale Metropol S.K. birinci olurken, Kayseri ekibi ikinci oldu. Erkeklerde ise Sivas Merkez İmam Hatip Lisesi birinci, Yozgat 66 F.K. ikinci sırada yer aldı. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi. Müsabakalarda ilk iki sırayı alan takımlar, Uşak’ta düzenlenecek Türkiye Finallerinde mücadele edecek.