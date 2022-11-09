Sokakta salyalı bir köpek görürseniz uzak durun

Kuduz, tedavisi zor olan hastalıklar arasında yer alıyor. Sokak hayvanlarının yanı sıra evcil hayvanlara karşın da dikkatli olunması ve mutlaka kuduz aşısı yaptırılması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Cuma Ali Dikmen, "Bir köpekte kuduz olduğunu dışarıdan bakarak anlayamayız. Kuduz, bir viral hastalıktır. Hayvanlardan insanlara geçer. Evcil ve yabani hayvanlar taşıyıcıdır. Her hayvan kuduz etken taşıyor diye bir durum olmaz” diye konuştu.

‘İNSAN SAĞLIĞI, HAYVAN SAĞLIĞINDAN DAHA ÖNEMLİDİR’

Herhangi bir vakada köpeğin gerekirse öldürüleceğini ifade eden Veteriner Hekim Dikmen, “Şüphelenilen hayvan insanları ısırdıysa köpeğin ölmesi beklenir veya gözetim altına alınması gerekiyor. Gerekirse köpek öldürülüyor çünkü insan sağlığı hayvan sağlığından daha önemlidir ve bu etik değil diye bir durum yok. Köpek öldükten sonra beyni, kafatası komple laboratuvara gönderilir. 2-8 hafta arası beklenir. PCR ve değişik testlerle kesin tanı konulur. Eğer köpek kuduz ise ona göre tedaviye başlanır” ifadelerini kullandı.

‘GÜNÜMÜZDE İNSANLAR VE HAYVANLAR NE YAZIK Kİ KUDUZDAN ÖLMEKTELER’

DSÖ’nün kuduz bulaşma vakasında 5 doz aşı yaptırılması gerektiği uyarısında bulunduğunun altını çizen Veteriner Hekim Dikmen, “Hala günümüzde insanlar ve hayvanlar kuduzdan ölmekte ve ne yazık ki tedavisi yok. Dünya Sağlık Örgütü, insanlara 3 doz aşı yapılmasını ön görüyor. Eğer bulaştıysa 5 doz şeklinde yapılması gerekiyor. Sudan korkma durumu yutma kaybından ortaya çıkar, insanlar kuduz sebebiyle sudan korkuyor diye bir algı var ancak böyle bir durum yok. Herhangi bir köpek ısırığında en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Evcil hayvan besleyenler ise bir an önce hayvanlarına kuduz aşısı yaptırmalıdır. Ayrıca sokak köpeklerinde ağzından salya akan bir köpek görürseniz uzak durun. Boyun, kalp, sol kol ve bacaklar gibi bölgeye herhangi bir yara alınırsa dikkat edelim. Sabunlu suyla bol bol yıkıyor, en yakın sağlık kuruluşuna başvuruyoruz” şeklinde konuştu.