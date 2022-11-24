Sokakta yürürken kolundan vuruldu
Kocasinan İlçesi'nde saat 23.00'de meydana gelen olayda sokakta yürüyen şahıs koluna isabet eden silah mermisi ile yaralandı.
- 24.11.2022 08:54
- Güncelleme: 24.11.2022 08:54
İddiaya göre Kocasinan İlçesi Yenişehir Mahallesi’nde Selim Sokaktan yaya olarak geçen M.O. koluna isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Kolundan hafif şekilde yaralanan M.O. gelen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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