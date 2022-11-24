Sokakta yürürken kolundan vuruldu

İddiaya göre Kocasinan İlçesi Yenişehir Mahallesi’nde Selim Sokaktan yaya olarak geçen M.O. koluna isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kolundan hafif şekilde yaralanan M.O. gelen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.