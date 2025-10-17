Solotürk ekibinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin gururu SOLOTÜRK’ün 1. Pilotu Yarbay Murat Bakıcı ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz’ü başkanlık makamında ağırladı.

Ziyaret, 17-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ve bu yıl 7’ncisi gerçekleşecek Kayseri Bilim Festivali kapsamında yapılacak SOLOTÜRK gösteri uçuşu öncesinde gerçekleşti. Festivalin ikinci günü olan 18 Ekim’de, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi semalarında nefes kesici bir performans sergileyecek olan SOLOTÜRK, bu ziyaretle Kayseri halkına verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Türk Hava Kuvvetleri’nin cesur ve yetenekli pilotlarını ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Ziyaret sırasında, Yarbay Murat Bakıcı tarafından Başkan Büyükkılıç’a SOLOTÜRK’ün özel hatıra tablosu hediye edildi. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlanan ziyaret, bilim ve teknolojiyle dolu festival günleri öncesi kentte heyecanı arttırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilimle gökyüzünü buluşturan bu özel etkinliğe tüm Kayserilileri davet ediyor.