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  • Somali'de İyilik Seferberliği: Kurban Organizasyonu Başladı

Somali'de İyilik Seferberliği: Kurban Organizasyonu Başladı

İyilik Derneği'nin yardım ekibi, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaşarak kurban organizasyonu için harekete geçti.

Somali'de İyilik Seferberliği: Kurban Organizasyonu Başladı

Yardım ekibi, ihtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu bölgelerde ve kamplarda dört gün boyunca kurban kesim faaliyetleri yürütecek.  Binden fazla kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışan ekip aynı zamanda halkın acil ihtiyaçlarına da çözüm üretmeye çalışacaklar.

Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de iyilik hareketini sürdüren dernek, Somali’deki organizasyona Kayseri’den katılan hayırsever iş insanı Harun Çelik ile destek veriyor. Bu gönüllü çalışmalar, binlerce ihtiyaç sahibine umut olacak.  

 

Haber Merkezi

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