Sömestir Tatilini 'Telafi Kampına' Çevirmeyin

"Karneye Bakarken Aslında Çocuğunuzu Değil, Kendi Egonuzu Görüyor Olabilirsiniz"

Eğitimci Adem Bican, sömestir döneminin ebeveynler tarafından yanlış yönetildiğini belirterek, karne notlarına gösterilen aşırı duygusal tepkilerin ve tatilde kuralların tamamen kaldırılmasının, öğrencinin okul algısını kalıcı olarak zedelediğini vurguladı.

2025-2026 eğitim yılının ilk yarısı 16 Ocak Cuma günü sona eriyor. Karne günü ve tatil sürecini birbirinden bağımsız düşünmemek gerektiğini belirten Eğitimci Adem Bican, ebeveynlerin karne gününde yaşadığı "duygusal kopuşun" tatil süresince "disiplin kopuşuna" dönüştüğü uyarısında bulundu. Bican’a göre, karnenin bir 'ödül-ceza aracı', tatilin ise bir 'kuralsızlık dönemi' olarak görülmesi, çocuklarda güven kaybına ve okula uyum sorunlarına yol açıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar yarıyıl tatiline girerken, Eğitimci Adem Bican velilere tatil ve karne sürecini "bütüncül" bir yaklaşımla yönetme çağrısında bulundu.

"Karne Tepkisi Tatilin Atmosferini Belirler"

Sürecin karne günü başladığını hatırlatan Bican, ebeveynin karneye verdiği ilk tepkinin tatilin gidişatını belirlediğini söyledi. Notları düşük olan çocuğa kızmanın veya notları yüksek olan çocuğu aşırı yüceltmenin ebeveynin kendi egosundan kaynaklandığını belirten Bican, "Çocuk karneye değil, o an sizin yüzünüze bakar. Eğer karne günü çocuğunuza 'yetersiz' hissettirirseniz, tatil boyunca sizinle bağ kuramaz. Karne, çocuğun kişiliğinin değil, o dönemki performansının bir fotoğrafıdır ve tatil bu performansı cezalandırma veya ödüllendirme zamanı değil, dinlenme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"Kuralsız Tatil, Okul Dönüşünü Zorlaştırıyor"

Karne günü bozulan dengenin tatil rutinine de yansıdığını ifade eden Bican, tatilde yapılan en büyük hatanın "esneklik" ile "sınırsızlığı" karıştırmak olduğunu vurguladı. Bican, tatil disiplini konusunda şu uyarılarda bulundu:

"Ebeveynler tatilde 'çocuk dinlensin' düşüncesiyle uyku saatlerini, ekran sürelerini ve ev kurallarını tamamen rafa kaldırıyor. Ancak bu durum çocuğun biyolojik ritmini bozar. Özellikle 'misafir var' denilerek kuralların ihlal edilmesi veya ekranın sınırsız bir 'oyalanma aracı' olarak sunulması, tatil bitiminde çocuğun okula adaptasyonunu imkansız hale getirir. Tatil, kuralların bittiği değil, sadece esnetildiği bir zaman dilimi olmalıdır."

Dönüş İçin 'Yumuşak Geçiş' Uyarısı

Okulların açılacağı 2 Şubat tarihine dikkat çeken Bican, tatil rehavetinin son güne kadar sürdürülmemesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, okul açılmadan önceki son üç günün (Cuma-Pazar), uyku ve yemek düzeninin okul saatlerine göre yeniden ayarlanması için kritik olduğunu vurguluyor.