Sömestr tatili nasıl verimli geçirilir? Danışman Haykır’dan tavsiyeler

Halk arasında ‘15 tatil’ olarak da bilinen 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı sömestr yarıyıl tatili karnelerin dağıtılmasıyla bugün başladı. Kayseri’de 333 bin civarında ilk ve orta dereceli öğrenci 2 hafta sürecek tatile çıktı. 12 Eylül 2022’de eğitim öğretime başlayan öğretmen ve öğrenciler, 15 günlük tatilde hem dinlenecek hem de ikinci yarıyıl için enerji toplayacak.

Öğrencilerin ve velilerin sömestr tatilini nasıl verimli geçirilebileceğine dair tüyolar veren Rehberlik Danışmanı Esra Haykır, “Sömestr başlıyor, aileler karneye baktığında iyiyse mutlu olacak, sıkıntı varsa mutlaka bunun bir değerlendirmesini yapacak. Öncelikle velilerimize bu konuda sakin olmaları gerektiğini söyleyelim. Çocuklarımızın karnelerinde sıkıntı varsa tabi ki sadece çocukla alakalı olmayabilir. Neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık bunun değerlendirmesini yapıp yanlış olanı düzeltme yoluna gidebilirler. Yorulduk hepimiz, o yüzden öncelikle dinlenecekler. Ama dinlenirken boş dinlenmek yerine fiziksel aktivite öneriyorum. Günlük fiziksel aktiviteyi günlük hayatta da tatilde de öneririz. Öğrencilerimiz mutlaka büyüklerini ziyaret edecekler. Anneanneler, babaanneler, dedeler torunlarını bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

Ara tatilde öğrencilere kitap okunması tavsiyesinde de bulunan Haykır “Kitap okumak onları dinlendirir. Günlük hayatta da bunu eksik etmememiz gerekir zaten. Bazı konuları unutmayalım derlerse de tekrar (ders) yapabilirler. LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlerimizden şunu duyuyoruz; ‘Bizim tatilimiz yok çalışmamız lazım.’ Elbette ki çalışmaları gerekiyor ama onları da dinlendirecek zihinlerini boşaltacak mutlu olabilecekleri en azından birkaç günü programlayıp dinlenmelerini istiyorum. Bu kimi çocuk için 3 gün kimi çocuk için 5 gün olur. Yorgunluk derecelerine göre çocuklarımız tatil planı yapsınlar. Önce dinlensinler sonrasında da tekrardan çalışma programlarına başlayıp devam etsinler” şeklinde konuştu.