Sömestr yoğunluğunda Erciyes yolunda kış lastiği uygulaması

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetimler sürüyor. Bu kapsamda Erciyes yolunda kış lastiği uygulaması dolayısıyla denetim gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Komiser Murat Aranmış kazaları önlemek adına gerçekleştirilen bu uygulamaların 7/24 süreceğini belirtti ve vatandaşların da uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi. Aranmış “Biliyorsunuz ki okullarımız tatil oldu, sömestr tatiline girdiler. Toplu taşımalar arttı, ilimizde okulların tatil olmasıyla birlikte kayak öğrenmek isteyen öğrencilerimiz, çevre illerden gelen öğrencilerimiz var. Toplu taşımayı kullanıyorlar. Öncelikle bu öğrencilerimizin ve ilçe yolunu kullanan vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak adına biz burada kış lastiği uygulaması, teknik açıdan arabada olması gereken çekme halatı, çekme zinciri, lastik zinciri bunlar var mı yok mu bunların kontrollerini sağlıyoruz. Vatandaşımız büyük bir çoğunlukla tedarikli. Tedarikli olmayan vatandaşlarımıza da ceza işlemini uyguluyoruz. İzin belgesi düzenliyoruz, en yakın yerleşim yerinde kış lastiğini taktırtmasını söylüyoruz. Vatandaşlarımız da bu uygulamalardan memnun, uygulamalarımız 7/24 devam ediyor. Öncelikle Sayın Valimizin, Sayın İl Emniyet Müdürümüzün ve trafikten sorumlu müdür yardımcımızın talimatlarıyla 7/24 çetin şartlarda görev yapıyoruz. Görevimizi yapmaya, ifa etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızda kontrol ettiğimiz sadece kış lastiği değil, gerekli yönden belgelerini de kontrol ediyoruz. Evrak eksikliği olup olmadığına bakıyoruz. Bu uygulamalarımız kazaları önlemeye yönelik oluyor. Kazalarımızın azalması bizi mutlu ediyor. Bu tür uygulamalarımız devam edecek. Uygulamalarımız esnasında lastiklerini takmayan arkadaşlara ilgili maddelerden cezalarını yazacağız ve izin belgesi düzenleyerek tedarik etmelerini sağlayacağız” diye konuştu.