Somun ekmek 5 lira oluyor

Ekmeğe zam Ocak ayında da gündeme gelmiş ancak tepkiler üzerine onaylanmamıştı. Artan un, maya, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetlerini gerekçe gösteren fırıncılar, yeniden zam talebinde bulundu. Kayseri Fırıncılar Odası ve Kayseri Ticaret Odası 16. Komite’nin (Unlu ve Sütlü Gıda Ticareti) zam talebi, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Odası ve meslek temsilcilerinin olduğu komisyonda değerlendirildi. Görüşme sonunda zam talebi kabul edilerek karara bağlandı.

Zamla birlikte 200 gram ekmeğin 4 liradan 5 liraya çıkacağı öğrenildi. Bu artışın aynı oranda diğer fırın ürünlerine de yansıması bekleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre zamlı tarifenin seçimden sonra uygulanması bekleniyor. Yeni tarife, meslek odası tarafından fırıncı esnafına henüz bildirilmedi.

Yeni tarife şu şekilde:

Somun Ekmek (En Az) Kül 700 Undan Pişmişi 200 gram: 5 TL

Pide Ekmek (Özel Amaçlı Undan Pişmişi) 180 gram: 5 TL

Çifte Pide (Özel Amaçlı Undan Pişmişi) 360 gram: 10 TL

Pide Sandviç Dürüm Ekmeği 130 gram: 4 TL

Lavaş ve Dürüm Ekmeği 150 gram: 5 TL

Lavaş ve Dürüm Ekmeği 300 gram: 10 TL

Kıymalı, Peynirli, Sucuklu, Patatesli vs. Pişirme Ücreti 200 gram: 6 TL

Güveç Pişirme Ücreti Küçük: 25 TL

Güveç Pişirme Ücreti Büyük: 35 TL

Tahinli Ekmek (400 gram Hamur Dahil) Pişirme Ücreti 400 gram: 14 TL

Yağlı Ekmek (400 gram Hamur Dahil) Pişirme Ücreti 400 gram: 12 TL

Roll Ekmek 50 gram: 1,50 TL

Kayseri’de zam öncesi ekmek ve diğer unlu mamullerin fiyatları şu şekildeydi:

Pişmiş 200 gram somun ekmek: 4 lira

Pişmiş 180 gram pide: 4 lira

Pişmiş 360 gram çifte pide: 8 lira

Kıymalı, Peynirli 200 gram hamurdan pişirme: 5 lira.