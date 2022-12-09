Somun ekmek hariç Kent Fırın ürünlerine zam geldi

Dünya'da yaşanan hammade ve buğday krizi etkisini göstermeye devam ediyor. Maliyet artışlarından unlu mamul fiyatları da etkileniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaytur A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek de maliyet artışlarını gerekçe göstererek ürünlerde fiyat güncellemesine gitti. Fiyat artışlarını 2,75 liradan satılan somun ekmek hariç tüm ürünlerine yansıttı.



Kent Ekmek büfelerindeki yeni fiyat tarifesi şu şekilde;

Sade Somun (200 gr): 2,75 TL Zam Uygulanmadı

Tam Buğday Somun (200 gr): 3,50 TL Zam Uygulanmadı

Sade Tost Ekmeği (450 gr): 12.50 TL Zamlı Fiyatı: 14 TL

Tam Buğday Tost Ekmeği (450 gr): 14 TL Zamlı Fiyatı: 15 TL

Çavdar Ekmeği (450 gr): 12.50 TL Zamlı Fiyatı: 14 TL

Tam Buğday Ekmeği (450 gr): 12.50 TL Zamlı Fiyatı: 14 TL

Köy Ekmeği (450 gr): 12.50 TL Zamlı Fiyatı: 14 TL

Tam Tahıllı Ekmek (450 gr): 14 TL Zamlı Fiyatı: 15 TL

Gacer Ekmeği (450 gr): 15 TL Zamlı Fiyatı: 16 TL

Ruşeymli Ekmek (450 gr): 15 TL Zamlı Fiyatı: 16 TL

Roll Ekmek (50 gr): 0,90 TL Zamlı Fiyatı: 1 TL

Roll Tam Buğday Ekmek (50 gr): 0,95 TL Zamlı Fiyatı: 1.10 TL

Roll Tuzsuz Ekmek (50 gr): 0,90 TL Zamlı Fiyatı: 1 TL

Galeta (200 gr): 10 TL Zamlı Fiyatı: 12 TL

Galeta Tam Buğday (200 gr): 10 TL Zamlı Fiyatı: 12 TL

Galeta Tam Tahıllı (200 gr): 12.50 TL Zamlı Fiyatı: 14 TL

Galeta Çeşnili (200 gr): 12.50 TL Zamlı Fiyatı: 14 TL

Galeta Ruşeymli (200 gr): 12.50 TL Zamlı Fiyatı: 14 TL

Galeta Unu (400 gr): 7,50 TL Zamlı Fiyatı: 8 TL

Mayalılar (Simit, Poğaça (100 gr): 4 TL Zamlı Fiyatı: 5 TL