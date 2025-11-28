Batı, Afrika’nın yalnız madenlerini değil; sembollerini, ritüellerini ve hafızasını sömürgeleştirdi. Ataların sesini taşıyan maskeler, Avrupa müzelerinde cam vitrinlere hapsedilerek yaşayan bir “özne” olmaktan çıkarılıp cansız bir “nesne”ye dönüştürüldü. Oysa Afrika’da maske, bir figür değil; ata nefesi, topluluk vicdanı ve kutsal bir aracıdır.

Medeniyetin Burçları Derneği’nin 14. kitabı olarak yayımlanan “Sömürgeyi Aşan Yüzler: Afrika Maskelerinde Kültürel Miras ve Antropoloji”, bu anlam sömürgeciliğini açığa çıkaran bir saha çalışmasıdır. Eserin yazarı Recep Görmez, Malabo’dan köy meydanlarına kadar uzanan araştırmalarıyla maskenin gerçek dilini ritüelin içinden dinliyor; Batı’nın icat ettiği sahte Afrika imgesinin arka planındaki ideolojik manipülasyonu çözümlüyor.

Bu eser, Afrika kültürünün derinliklerine bir yolculuk sunarken, toplumsal hafızanın ve kimliğin yeniden inşasına ışık tutuyor.