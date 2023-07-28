Son 2 günde aranan 7 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Bekçileri, Yunus Timleri ile Trafik Şahin Timleri ve Güven Timine bağlı Park Polisleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu park ve bahçelerde denetimleri artırılarak vatandaşların aileleriyle beraber daha huzurlu bir ortamda eğlenmeleri için park ve bahçelerde ekipler görev aldı. Olayların önlenmesinde büyük bir görev üstlenen ekipler gerçekleşen adli olaylara kısa sürede müdahale etmeleri sonucu şüpheli ve suç aletleri kısa sürede yakalanarak adli ve idari soruşturmalar yapılarak birçok aranan şahsı yakalandı. Ayrıca ekipler tarafından yapılan aramalarda narkotik madde, tabanca, tüfek, bıçak ele geçirildi. Özellikle akşam saatlerinde kavşaklarda ve büyük caddelerde trafik magandalarının gerçekleştirecekleri drift ve makas atma konularında sık sık uygulamalar yapan ekipler trafik magandalarına engel olmaya çalışıp, dirift ve makas atan trafik magandalarını da kısa sürede yakalanarak adli ve idari işlem uyguladı.

Bu kapsamda Yunus Timleri ve Trafik Şahin Timlerince 1 günde yapılan çalışmalarda:

Drift atan 2 araca, abartı egzoz olan 19 araca, modifiye olan 5 araca, alkollü 8 şoföre, ehliyetsiz 6 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca son 2 günde polis ekiplerince, 1 tüfek, 1 tabanca, 26 fişek, 2 kurusıkı tabanca 6,89 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 aranan şahıs ise yakalandı.