Son 4 Yılda 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edildi

SGK tarafından son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliğinin iptal edildiğine yönelik çıkan iddialara yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Bazı basın organlarında yer alan "Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulmuştur. 2021-2025 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan yoğun denetim ve incelemeler sonucu 560 bin 540 kişi sahte sigortalı olarak tespit edilmiştir. Belirtilen rakam, yalnızca sahte sigortalı olarak bildirilen kişi sayısını ifade etmekte olup, emeklilik iptallerine ilişkin bir veri niteliği taşımamaktadır. Yapılan bu incelemelerin sonucunda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-a (SSK) kapsamında 9 bin 304 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. 4-b (Bağ-Kur) kapsamında 2 bin 905 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. Doğru bilgi için sosyal medya hesaplarımız ve internet sitemiz üzerinden yapılan açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir” denildi.