Son 5 ayda Kayseri'den ayrılan Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, Kayseri'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere ilişkin yeni verileri açıkladı.

Osman GERÇEK
KAYSERİ (1HA)- 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, illere göre geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısını açıkladı. Buna göre; Kayseri’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 18 Mart 2026 tarihi itibariyle 61 bin 392 olarak açıklandı. Kayseri’nin resmi nüfusu 1 milyon 458 bin 991, kayıtlı Suriyeli sayısı ile birlikte toplam nüfus ise 1 milyon 520 bin 383 oldu. Kayıtlı Suriyeli sayısının ilde yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 4,04 olarak açıklandı.

KAYSERİ’DEN AYRILAN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU
Öte yandan, 16 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan verilere göre Kayseri'de 63 bin 657 Suriyeli yaşadığı açıklanmıştı. Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre 16 Ekim 2025 ile 18 Mart 2026 tarihleri arasında bulunan son 5 ayda Kayseri’den 2 bin 265 Suriyeli’nin kentten ayrıldığı görülüyor.

Kayseri'de pastırmacılardan coğrafi işaret tescil sevinci
