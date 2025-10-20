Son bir haftada 106 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisinde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda;

Toplam 20 olay kapsamında 24 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı ve 23 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 119 bin 780 adet makaron, bin 1500 adet makaron bandrolü, bin 16 adet emtia, 762 adet kaçak sigara, 110 kilogram kaçak kömür, 10 kilogram kaçak çay, 106 adet tarihi sikke ve bir adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.