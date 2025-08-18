Son bir haftada 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 18 bin 780 adet makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 522 adet emtia, 610 paket sigara, 71 litre alkol,
18 bin 780 adet makaron, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız uzun namlulu otomatik tüfek,
8 adet av tüfeği, 35 adet tabanca parçası, 5 bin 768 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 12 şahıs hakkında gerekli yasal
işlemler yapıldı. Ayrıca aranan şahıslar kapsamında 16 şahıs yakalandı.

