Son bir haftada 315,64 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Ekim-11 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 315,64 gram sentetik kannabinoid, 103,41 gram metamfetamin, 68,01 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 12 adet mermi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 25.500 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak 32 olayda 49 şahıs hakkında yasal işlemler yapılırken 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı ve 12 şahıs ise adli makamlarca

tutuklandı. Yakalama Müzekkeresi ile aranan 17 şahıs yakalanırken, yakalanan 13 şahıs ilgili mahkemelerince serbest kalmış 4 şahıs ise tutuklandı.