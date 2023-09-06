Haberler / Spor / SON DAKİKA: Çağdaş Atan Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı SON DAKİKA: Çağdaş Atan Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı Detaylar geliyor PAYLAŞ 06.09.2023 18:41 Güncelleme: 06.09.2023 18:41 1ha Etiketler çağdaş atan kayserispor HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN İncesu Belediyesi depremzede çocuklara kırtasiye seti dağıttı İHH Kayseri ekibi, Aksaray’da selde kaybolan 3 aylık bebek için harekete geçti Talas’ta okullar yeni döneme hazırlandı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin engelli kaplanı: Umay Bir dilim pastırma 12 lira oldu Çok Okunanlar 1 Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi 2 Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP 3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti 4 Develi’de Zara rüzgarı esti 5 İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı 6 Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde Çağdaş Atan için Başakşehir iddiası DAHA FAZLA Çağdaş Atan “Bittiği için üzgün değilim, yaşandığı için mutluyum” diyerek ayrıldığını açıkladı SON DAKİKA: Çağdaş Atan Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı Balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi, tezgahlar şenlendi İlkokul 1. Sınıf öğrencisinin kırtasiye masrafı ortalama 890 TL SP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Kayserili isim atandı